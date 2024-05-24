حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تعلن نهاية موجة الحر وانخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، مٌشيرة إلى انكسار للموجة الحارة بعدما أثرت لمدة أسبوع على جميع أنحاء البلاد، وسجلت على إثرها القاهرة 41 درجة.

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أنّ البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 4:5 درجات على شمال البلاد، من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء ما يعطي شعورًا بتحسن حالة الطقس، متوقعة أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلاً على شمال البلاد ومائلاً للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 24-5-2024، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة.. العظمى 34 والصغرى 21.

العاصمة الإدارية.. العظمى 34 والصغرى 22.

6 أكتوبر.. العظمى 35 والصغرى 21.

بنها.. العظمى 34 والصغرى 20.

دمنهور.. العظمى 33 والصغرى 20.

وادي النطرون.. العظمى 34 والصغرى 21.

الزقازيق.. العظمى 34 والصغرى 21.

شبين الكوم.. العظمى 34 والصغرى 21.

طنطا.. العظمى 33 والصغرى 20.

دمياط.. العظمى 28 والصغرى 20.

بورسعيد.. العظمى 28 والصغرى 19.

الإسماعيلية.. العظمى 35 والصغرى 21.

السويس.. العظمى 35 والصغرى 22.

العريش.. العظمى 30 والصغرى 20.

طابا.. العظمى 35 والصغرى 26.

شرم الشيخ.. العظمى 38 والصغرى 26.

كاترين.. العظمى 25 والصغرى 12.

الطور.. العظمى 35 والصغرى 22.

الإسكندرية.. العظمى 26 والصغرى 19.

مطروح.. العظمى 24 والصغرى 19.

العلمين.. العظمى 26 والصغرى 19.

الغردقة.. العظمى 38 والصغرى 26.

مرسى علم.. العظمى 38 والصغرى 27.

حلايب.. العظمى 37 والصغرى 27.

شلاتين.. العظمى 38 والصغرى 28.

الفيوم.. العظمى 34 والصغرى 22.

بني سويف.. العظمى 34 والصغرى 22.

المنيا.. العظمى 35 والصغرى 23.

أسيوط.. العظمى 35 والصغرى 23.

سوهاج.. العظمى 36 والصغرى 27.

قنا.. العظمى 43 والصغرى 28.

الأقصر.. العظمى 42 والصغرى 28.

أسوان.. العظمى 43 والصغرى 28.

الوادي الجديد.. العظمى 41 والصغرى 26.

أبو سمبل.. العظمى 44 والصغرى 29.