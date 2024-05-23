عاجل.. «48 ساعة من الطقس البارد».. منخفض جوي يضرب البلاد في هذا التوقيت

موجة حارة تعصف بالبلاد في الوقت الحالي، إذ ارتفعت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، ما كان له تأثير على معاناة الكثير من الإجهاد الحراراي، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمور التي ترتبط بموجات الحر الشديدة، التي استمرت لأيام على جميع أنحاء البلاد.

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة، والمقرر لها غدًا الجمعة 24 مايو، إذ تنخفض درجات الحرارة بقيم تترواح من «4 لـ 5» درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك حتى يوم السبت.

تفاصيل منخفض جوي يضرب البلاد الأيام القادمة

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ «الوطن» أن سبب انخفاض درجات الحرارة، هو منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على الشعور بالبرودة، وتأثر البلاد بكتل هوائية منخفضة قادمة من أوروبا.

48 ساعة من البرد

وأوضحت «غانم» عودة الشعور بالحر مؤقتًا يومي الأحد والاثنين 26، و27 مايو، قبل أن يعود الشعور ببرودة الجو، بقيم تتراوح من 3 لـ 5 درجات مع نشاط الرياح، وذلك خلال الـ48 ساعة الموافقين أيام الثلاثاء 28 مايو، والأربعاء 29.

كيف تتعامل مع الموجات الحارة لتجنب الجفاف؟

قدمت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية لقراء «الوطن» عدة نصائح للتعامل مع الموجات الحارة لتجنب الجفاف، جاءت على النحو التالي:

عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

الاهتمام باستخدام واقي الشمس، وتجديده كل ساعتين.

استخدام المرطبات.

تناول الخضروات الورقية والعصائر لتعويض المياه المفقودة من الجسم.

ارتداء القبعات خلال أوقات الذروة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.