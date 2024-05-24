حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة 34 مئوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

انكسار الموجة الحارة اليوم

وتنخفض درجات الحرارة بنسب ملحوظة اليوم، لنشهد انكسار للموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة 41 مئوية.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح اليوم على الأنحاء كافة، ما يمنح شعورا أفضل بحالة الطقس، ومن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة اليوم 34 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.