شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، استقراراً، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك القاهرة للبيع 153.81 جنيه، وللشراء 152.88 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 152.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 153.55 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في بنك القاهرة للبيع 153.81 جنيه، وللشراء 152.88 جنيه.

كما سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة، 153.81 للبيع، وللشراء 148.36 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الجمعة 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي اليوم الجمعة 12.22 ريال.