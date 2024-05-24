آخرها فيلم جوازة توكسيك.. أعمال سينمائية جمعت بين ليلى علوي وبيومي فؤاد

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم جوازة توكسيك في السينما، لينضم إلى المنافسة في قائمة الأفلام الموجودة في شباك التذاكر الذي يجمع بين الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

ثنائية ليلى علوي وبيومي فؤاد في السينما

وفيلم جوازة توكسيك ليس العمل الأول الذي يجمع بين الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، إذ سبق وقدما سويا عملين حققا نجاحًا كبيرًا، وهو الأمر الذي جعلهما يجددان التعاون كان أولهما فيلم ماما حامل الذي عُرض عام 2021 وشارك معهما عدد من الفنانين منهم حمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح وهدى الأتربي.

وتعاونا أيضًا في فيلم شوجر دادي الذي عُرض عام 2023 وقدماه بجوار عدد من الفنانين منهم مصطفى غريب وتامر هجرس وحمدي الميرغني ومحمد محمود وفرح الزاهد وعدد آخر من الفنانين.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

يُذكر أنّ فيلم جوازة توكسيك يشارك فيه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور وملك قورة وهيدي كرم، وسيُطرح في دور العرض يوم 3 يوليو المقبل.