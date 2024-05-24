تفاصيل انهيار ملهى في إسبانيا.. مصرع وإصابة 25 شخصا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 21 آخرون إثر انهيار مبنى على شاطئ البحر في مايوركا بإسبانيا، بينما يحاول عمال الإنقاذ الوصول إلى العديد من الأشخاص الذين يُعتقد أنّهم محاصرون تحت الأنقاض.

إصابة 21 من جنسيات مختلفة

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإنّ الإنهيار الذي وقع في حوالي الساعة 20.30 ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي في نادي شاطئ ميدوسا المكون من طابقين في بالما دي مايوركا، تسبب في مصرع 4 وإصابة 21 آخرين بينما كان الضحايا من جنسيات عديدة.

وكتبت خدمات الطوارئ على موقع X أنّ 7 من المصابين في حالة خطيرة للغاية، وأن 9 آخرين مصابون بإصابات خطيرة، وأنّهم يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الطوارئ: «لقد قمنا بتفعيل الاستجابة الطارئة نتيجة انهيار سقف مبنى من طابقين في أفينيدا كارتاجو في بلايا دي بالما، حيث حوصر الناس، ويتواجد رجال الإطفاء والشرطة المحلية في مكان الحادث».

جدير بالذكر أن بالما دي مايوركا هي منتجع سياحي شهير وهي عاصمة جزيرة غرب البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر شهر مايو هو بداية الموسم السياحي في المنطقة، في الجزيرة التي تعتبر إحدى جزر البليار الإسبانية التي زارها أكثر من 14 مليون سائح العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية.

أحد رجال الإطفاء وصف المشهد بالمروع

ووصف أحد رجال الإطفاء المشهد بالمروع قائلا إنه عندما وصل، كان الناس يبكون ويصرخون حول الأنقاض المتراكمة في الطابق الأرضي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنه يراقب الوضع عن كثب وإن حكومته ستكون مستعدة لنشر كل الوسائل والأفراد اللازمين.

ووصل عمدة المدينة المحلي خايمي مارتينيز ونائبه خافيير بونيت إلى مكان الحادث لتنسيق جهود الإنقاذ وتقديم الدعم للعائلات المتضررة، ودعت السلطات أي شخص لديه معلومات تتعلق بالحادث إلى التقدم والمساعدة في التحقيق.