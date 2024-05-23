توافد عدد من الفنانين على جنازة مصفف الشعر طوني صوايا في بيروت (صور)

توافد عدد من نجوم ونجمات الفن على جنازة مصفف شعر المشاهير طوني صوايا في بيروت، قبل قليل، لتقديم واجب العزاء ومواساة أهله وأصدقائه، وخاصة أنه كان يجمعه علاقة صداقة قوية مع عدد كبير منهم.

وكان في مقدمة عزاء مصفف الشعر طونى صوايا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، التي انهارت من البكاء ولم تتمالك نفسها أثناء تقديم واجب العزاء، بالإضافة لكل من أحلام، مايا دياب، وغيرهم من النجوم.

وحرص عدد كبير منهم على تقديم العزاء، والتعبير عن حزنهم من خلال منشورات التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم نجوي كرم، ومايا دياب، وأصالة، نانسى عجرم.

وكان الراحل طونى صوايا، توفى خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وأعلنت الخبر الفنانة مايا دياب وهو ما أصاب محبيه بصدمة كبيرة، قائلة :«ما كنت عارفة أنه هيدي آخر صورة لالنا.. كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك، قلتلك كثير ضعفان يا طوني انتبه ع حالك وأنت ما انتبهت وفليت».