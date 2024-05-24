كارثة طبيعية غير مسبوقة.. مصرع 100 شخص في انهيار أرضي ببابوغينيا الجديدة

لقى نحو 100 شخص مصرعهم وأُصيب أخرون في انهيار أرضي بمنطقة نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة، بحسب تقديرات السكان المحليين، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى المنطقة.

لم تعلن السلطات عن عدد القتلى الرسمي حتى الآن

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإنّ الانهيار الأرضي غطى 6 قرى في موليتاكا، في منطقة بورجيرا-باييلا بمقاطعة إنجا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وقال سكان القرى المحيطة بموليتاكا إنه قد يكون هناك ما بين 80 إلى 100 شخص مدفونين، ولم تعلن السلطات عن عدد القتلى الرسمي حتى الآن.

وقال سانديس تساكا، مدير مقاطعة إنجا، إنه تم إرسال فرق الاستجابة للطوارئ إلى المنطقة، بما في ذلك عمال الكوارث والشرطة والعاملين في مجال الصحة لتقييم مدى الأضرار.

كارثة طبيعية غير مسبوقة

وكشف مدير المقاطعة تفاصيل الحادث مشيرًا إلى أن الانهيار الأرضي المدمر، الذي يوصف بأنه كارثة طبيعية غير مسبوقة، وقع في الساعات الأولى من هذا الصباح وتسبب في أضرار جسيمة للممتلكات والأرواح البشرية التي لا يعرف مصيرها حاليا.

وأوضح أن جهود الإنقاذ شملت العمل على فتح الطريق المؤدي إلى بورجيرا الذي تعرض لأضرار كبيرة ومغلق، ودعا تساكا إلى دعم الحكومة الوطنية والمنظمات الأخرى لمساعدة ضحايا الكارثة.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي السكان وهم يتسلقون صخورًا ضخمة متناثرة بين جذوع الأشجار والحطام الذي خلفه الانهيار الأرضي.