باحث سياسي: ادعاءات «CNN» عن عرقلة مصر للمفاوضات في غزة «كاذبة»

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ إدعاءات شبكة cnn ضد الدولة المصرية بشأن أنها تعرقل المفاوضات في القضية الفلسطينية كاذبة، فضلا عن أن هذه الاتهامات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف عز العرب، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية «هذه الإدعاءات لا تعكس حقائق أو وقائع معينة كما أشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحات سابقة».

اللوبي الصهيوني يسيطرعلى وسائل الإعلام الأمريكية

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب تفسر هذه الإدعاءات في هذا التوقيت، أولا محورية اللوبي الصهيوني المسيطر على مؤسسات كبيرة في الولايات المتحدة مثل وسائل الإعلام ومراكز البحث والتفكير والهيئات التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن إدارة بايدن هي الواجهة فقط وليست المهيمنة على هذه المؤسسات، مؤكدا اللوبي الصهيوني هو أكبر وأضخم لوبي مقارنة باللوبيات الأخرى مثل الإيراني والكوبي والإيراني.