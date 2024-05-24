«التنمية المحلية»: صدور كردون المباني الجديد 2024 خلال الشهر المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم العديد من المزايا للمواطنين، وسيفتح الباب لأول مرة للتصالح في مخالفات جديدة ومنها الكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني، شريطة أن تكون تلك الأماكن فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بالمرافق، مما يسهل على المواطنين تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، مشيرا إلى أن الجهات المختصة من الزراعة والتخطيط العمراني تعمل على تحديد الكتل المبنية بالقرب من الحيز بكل المحافظات والمدن والأحياء تمهيدا لإدخالها في التصالح.

موعد صدور كردون المباني الجديد 2024

وبدأت المحافظات تعلن تباعا حسب انتهاء كل منطقة وحي وقرية ونجع وكفر الأحوزة العمرانية الجديدة أو كردون المباني الجديد، موعد الانتهاء من الحيز العمراني في المحافظات وذلك خلال الشهر المقبل، ويمكن للمواطن خلال الفترة المقبلة الاستعلام عن الحيز العمراني من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والأحياء التابع لها.