«التنمية المحلية»: الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة خلال شهر

مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني تعمل حاليا تمهيدا لإدخالها في قانون التصالح بكل المحافظات والمدن والأحياء والمراكز والقرى، ومن المقرر الانتهاء من تحديد الأحوزة الجديدة على مستوى الجمهورية خلال شهر تقريبا حتى يتمكن أصحاب الحالات المخالفة بجوار الأحوزة من التقدم للتصالح.

«الزراعة» الجهة المسؤولة عن الأحوزة العمرانية

وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن تحديد تلك الأحوزة العمرانية بالتنسيق مع الجهات المختصة من المحافظات والتخطيط العمراني، وذلك يمثل انفراجة كبيرة للمواطنين على مستوى الجمهورية ممن لديهم مخالفات بناء خارج الحيز العمراني، ويسعون إلى تقنين الوضع وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023

حالات التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت أن قانون التصالح الجديد حدد الحالات المسموح لها بتقنين الوضع وتقديم طلبات التصالح ومنها الكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني، شريطة أن تكون الأرض الزراعية فقدت مقومات الزراعة ومأهولة بالسكان وهناك مرافق وخدمات.

ومن الحالات المتاح لها التصالح وفق القانون الجديد، مخالفات البناء على أملاك الدولة، شرط تقنين وضع الأرض، وأيضا التعديات على خط التنظيم، وتجاوز قيود الارتفاع، وتعدي حق الارتفاق ومخالفات البناء على المباني ذات الطراز المعماري المتميز.