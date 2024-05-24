اقتصار عزاء شقيق الفنان مدحت صالح على المقابر

أعلن الفنان مدحت صالح اقتصار عزاء شقيقه «أحمد» على المقابر، وذلك عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام».

مدحت صالح يكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه

كتب الفنان مدحت صالح: «صلاة الجنازة على المرحوم أحمد صالح اليوم الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة، والعزاء مقتصر على المقابر بطريق الفيوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الفنان مدحت صالح أعلن أمس وفاة شقيقه أحمد عبر حسابه على «فيسبوك»، وكتب: «مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله».