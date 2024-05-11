مصطفى كامل يبكي في حفل زفاف ابنته بعد غناء مدحت صالح أغنية «بنتي»

يقام حاليا حفل زفاف ابنة مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ودخل مصطفى كامل في نوبة من البكاء، عقب دخول ابنته القاعة، وذلك بسبب غناء مدحت صالح أغنية «بنتي».

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على الحضور، أبرزهم أيمن عزب، صبري فواز، بشرى، نادية مصطفى، حلمي عبد الباقي.

وكان احتفل مصطفى كامل بعقد قرانه ابنته، قبل أيام قليلة ماضية، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور حمادة هلال، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.