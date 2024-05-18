«سعاد» كلمة السر.. قصة غريبة وراء عشق مدحت صالح لقطط الشارع

العديد من الفنانين يرغبون بتربية الحيوانات الأليفية في منازلهم «الكلاب والقطط»، ويصل ببعضهم إلى توفير مكان للحيوانات الضالة بمنازلهم لإنقاذهم من مصير مجهول، ومن بينهم الفنان مدحت صالح الذي لقب بـ«معشوق القطط»، إذ انتشرت له العديد من مقاطع فيديو وهو يطعم قطط الشوارع أمام منزله.

رغم مرور سنوات عديدة على مقاطع الفيديو الخاصة بالفنان مدحت صالح التي نشرها نجله أدهم وهو يطعم القطط في الشوارع، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما زالوا يعيدون نشرها على الصفحات الخاصة بالحيوانات الأليفية، كنوع من تشجيع الآخرين على معاملة الحيوانات بإحسان والرفق بتلك التي تعيش في الشوارع.

العلاقة بين الفنان مدحت صالح والقطط

يحرص الفنان مدحت صالح على تربية القطط وإطعامها، لدرجة أنه ذات مرة تبنى قطة من الشارع ونقلها لمنزله وأطلق عليها «سعادة»، حيث ظهر في إحدى الصور يجلس على سريره بينما تقف أمامه ليطعمها البطيخ، ولاقى حينها رد فعل يستحسن ما فعله مدحت صالح ويثني عليه، وكتب أحد رواد فيسبوك، تعليقا على الصورة: «لسه جايبين في سيرته خلاص بحبه»، وعلق آخر «الله عليك بجد».

حب مدحت صالح لتربية الحيوانات الأليفية

تحدث الفنان مدحت صالح في العديد من اللقاءات التلفزيونية عن مدى حبة لتربية القطط، قائلا: «دول حياتي ودايما بنأكلهم يا أنا يا مراتي اللي موجود بيأكل»، وفقا لما ذكره في لقاء ببرنامج «التاسعة» الذي يعرض على القناة الأولى، مشيرا إلى أنه أيضا يربي الكلاب وليس القطط فقط.