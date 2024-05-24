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الفريق أسامة عسكر يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

كتب:

محمد مجدي
10:51 ص | الجمعة 24 مايو 2024
الفريق أسامة عسكر يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالي، والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.