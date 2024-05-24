الفريق أسامة عسكر يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والاستعداد القتالي، والقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة.