للحجاج مرضى السكر.. 5 نصائح أساسية و7 مستلزمات ضرورية

أداء فريضة الحج حلمًا يراود كل مسلم لكن بالنسبة لمرضى السكر قد يُصبح هذا الحلم تحديًا يتطلب عناية خاصة، فخلال موسم الحج يزداد النشاط البدني ويتغير نمط الحياة المعتاد، مما قد يُؤثّر على مستوى السكر في الدم ويُعرّض المريض لمضاعفات خطيرة.

نصائح للحجاج مرضى السكر

ولذلك، أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية بمجموعة من النصائح والمستلزمات التي يجب على مريض السكري الأخذ بها أثناء سفره لأداء فريضة الحج.

استشارة الطبيب قبل السفر:

يجب على مريض السكر استشارة طبيبه قبل السفر للحصول على نصائح محددة حول كيفية إدارة مرضه أثناء الحج.

التخطيط لنظام غذائي صحي:

من المهم لمريض السكر التخطيط لنظام غذائي صحي يتضمن وجبات منتظمة غنية بالألياف ومنخفضة السكرات والدهون، مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة:

يجب على مريض السكر الحصول على قسط كافٍ من الراحة خلال الحج، وذلك لتجنب الإرهاق والتعرض لمضاعفات مرض السكر.

مراقبة علامات ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم:

مراقبة علامات ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم، مثل الشعور بالعطش الشديد أو التبول المتكرر أو التعب أو الضعف، من الأمور المهمة التي يجب أخذها في الحسبان أثناء الحج، وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب عليه استشارة الطبيب على الفور.

مستلزمات يجب على الحاج اصطحابها معه

وهناك بعض المستلزمات يجب على الحاج مريض السكر يجب أن يضعهافي حقيبته أثناء الحج، وهي كما يلي:

الأدوية:

يجب على مريض السكر التأكد من وجود كمية كافية من أدويته، بما في ذلك أدوية السكر، وأي أدوية أخرى يتناولها، مثل أدوية ضغط الدم أو أدوية القلب.

الأنسولين:

يعتمد مرضى السكر على الأنسولين بشكل كبير، لذا يجب عليهم التأكد من وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن، مع مراعاة تخزينها في الثلاجة أو في حقيبة مبردة.

جهاز قياس السكر:

يُعدّ جهاز قياس السكر ضروريًا لمتابعة مستويات السكر في الدم بشكل منتظم، خاصةً خلال الحج.

معقم اليدين والكمامات:

يجب على مريض السكر الحرص على تعقيم يديه بشكل متكرر باستخدام معقم اليدين، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة للوقاية من العدوى.

بطاقة تعريفية بالمرض:

حمل بطاقة تعريفية بالمرض، هو أمر ضروري لمريض السكر؛ لأنها تشير إلى نوع مرض السكر الذي والأدوية التي يتناولها وجرعاتها.