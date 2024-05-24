باحثة بـ«المصري للفكر»: مصر تسعى لحل القضية الفلسطينية جذريا

قالت رحمة حسن باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية تهتم بالقضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة الحالية وقبلها وعلى مدار التاريخ، إذ تعتبرها ذات أولوية أولى للأمن القومي المصري.

وأضافت حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدولة المصرية تؤكد أهمية الحل الجذري للمشكلة وفقا لحل الدولتين، باعتبار الحل الأساسي للأزمات الأخرى كافة.

وتابعت الباحثة، أنّ الدور المصري كان كبيرا في العملية التفاوضية والوساطة والعلاقات الدبلوماسية والسياسية وعلى مستوى القانون الدولي الذي يشمل شقين، الاتهامات ضد السلطة الإسرائيلية، والثاني هو تأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني وفتح المعابر الأساسية.

وأكدت، أن الدولة المصرية لعبت دورا كبيرا في إحداث زخم للقضية الفلسطينية والتعاطي العالمي معها والنظرة للأسباب الاساسية للقضية عبر تأكيد أهمية عدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظ الهوية الفلسطينية ضد السياسات التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية منذ اندلاع الأزمة.