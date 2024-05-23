محمود مسلم: مهارة مصر وقوتها جعلت العالم ينظر إلى القضية الفلسطينية برؤية مختلفة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الضغوط الدولية كبيرة على إسرائيل، لافتا إلى أن جزءا كبيرا منها سببه مصر، لأنها استطاعت أن تكشف للعالم ما يحدث في فلسطين وفي غزة تحديدًا من إبادة، واستطاعت أن تضع الحكومة الإسرائيلية أمام مسؤولية تاريخية، حينما رفضت التوقيع على الإتفاق، بينما وافقت حماس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري: أن «هذه مهارة مصر وقوتها واتصالاتها بالعالم، لأن الرواية الإسرائيلية التي زعمها نتنياهو في الأسابيع الأولى، للأسف سيطرت على العالم، لكن العالم الآن ينظر بنظرة مختلفة، وأصبح العالم أكثر تضامنًا مع فلسطين، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية، الأمم المتحدة التي أقرت حق فلسطين في الانضمام إلى الأمم المتحدة».

وتابع: «أمس شهد إعلان 4 دول اعترافها بفلسطين، والجهود التي بذلها الرئيس السيسي مع كل الرؤوساء ووزراء الخارجية، سواء عبر مقابلات أو مكالمات هاتفية، فضلا عن جهود الأجهزة المصرية، تدل على تغير وجهة نظر العالم، وبدأ يكتشف الحقيقة، بدليل المظاهرات التي تجتاح معظم الجامعات».