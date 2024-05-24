لأول مرة.. متحف الإسكندرية يعرض تمثالا لشخصية فرعونية مهمة «بدون رأس»

أعلن متحف الإسكندرية القومي، أنه يعرض حاليا ولأول مرة تمثالًا مميزًا لشخصية مهمة من العصر المتأخر، وتحديدًا عصر الأسرة الفرعونية الـ26، موضحا أن تلك الشخصية عاصرت ملكين مهمين من هذه الأسرة، وهما: الملك بسماتيك الثاني 595-589 قبل الميلاد «ق.م»، والملك أحمس الثاني 570-526 ق.م.

التمثال لصاحب منصب كبير الأطباء

أضاف المتحف، في بيان، أن هذا التمثال لشخص يدعى «حر- أخبيت»، الذي تقلد منصب كبير الأطباء، حيث عثر له على تابوت حجري في منطقة سايس غرب الدلتا بواسطة جوتييه عام 1922، وجرة مرهم من الألباستر محفوظة في متحف الميتروبوليتان للفنون بنيويورك، موضحا أن التمثال المعروض مصنوع من البازلت الذي عثر عليه في منطقة عامود السواري بالإسكندرية، وحفظ في المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، ثم نقل إلى متحف الإسكندرية القومي.

التمثال يظهر راكعًا مرتديا نقبة قصيرة

وأشار المتحف إلى أن تمثال «حر- أخبيت» يظهر راكعًا مرتديا النقبة القصيرة وممسكًا بكلتا يديه تقدمة (مذبح) للإلهة نيت عبارة عن 3 من أواني الحسي، وهي زيوت تطهيرية، وأمام الأواني يوجد نقش بالهيروغلفية يمثل العلامة الخاصة بالإلهة نيت، ومن الخلف على عمود الظهر نقش عليه نص بالكتابة الهيروغليفية مكتوب عليه: «لقد حفرت بحيرة على الجانب الشرقي للقناة المزدوجة، وطولها 68 مكعب، وسعتها 65 مكعب، بنيت من الحجر، ولها 8 من السلالم وحوائط».

وأوضح متحف الإسكندرية القومي، أن هذا النص يعتبر من الدلائل بوجود مشاركة غير ملكية في أبنية مهمة بمنطقة سايس، لافتا إلى أنه رغم أن التمثال فاقد للرأس وكلتا ذراعيه، فإن أسلوب النحت المميز للعصر المتأخر واضحا في الملامح الفنية للتمثال، مشيرا إلى أنه تم ترميم التمثال من قبل أخصائي ترميم متحف الإسكندرية القومي.