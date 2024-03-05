متحف الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للمرأة غدا

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، فإن متحف الإسكندرية القومي سيقدم بهذه المناسبة العديد من الفاعلىات لإظهار دور المرأة الفعال في المجتمع ودورها في سبل التقدم المستمرللعالم في مختلف المجالات.

التمكين ودور المجلس القومي للمرأة

وأضاف القطاع في بيان صحفي أن متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة سينظم غدا الأربعاء فعالية تتضمن عددا من المحاضرات، تشمل كلمة لصفاء توفيق عضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ثم محاضرة عن التمكين ودور المجلس القومي للمرأة تقدمها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة المجلس.

محاضرة المرأة في الإسلام

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار،إلى أن الفعالية التي سيقيمها متحف الإسكندرية القومي ستشمل أيضا محاضرة بعنوان المرأة في الإسلام يقدمها الدكتور إبراهيم الجمل مدير دار الفتوي بالإسكندرية وأمين عام بيت العائلة المصرية، فضلا عن محاضرة بعنوان «الدور العلمي والتربوي للمرأة في المتاحف» تقدمها هبة ربيع رئيس قسم البحث العلمي والتنمية الثقافية بمتحف الإسكندرية القومي وعضو الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف.