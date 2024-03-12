معلومات عن متحف الإسكندرية القومي بعد ظهوره في مسلسل يحيى وكنوز

ظهر متحف الإسكندرية القومي خلال أحداث مسلسل الكرتون يحيى وكنوز، بعد أن ذهب إليه يحيى وكنوز، والأستاذ عصام في رحلة استكشافية، وهو أحد أبرز المعالم السياحية في محافظة الإسكندرية، ويوجد وسط المدينة، ويضم آثارًا جعلته مقصدًا ومزارًا للسياح، ومن المهم اصطحاب الأطفال إليه في جولة لرؤية مختلف الآثار.

متحف الإسكندرية القومي

ونقدم لكم معلومات عن المتحف، بعد ظهوره في مسلسل والرسم المتحركة يحيى وكنوز، بحسب الهيئة العامة للإستعلامات:

كان قصرًا لأحد أثرياء المدينة وهو تاجر الأخشاب «أسعد باسيلي».

بناه على الطراز الإيطالي وظل مقيمًا فيه حتى عام 1954، ثم باعه للسفارة الأمريكية، ويتميز بالطراز المعمارى القديم.

اشتراه المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة عام 1996 ثم قام بترميمه.

تتميز وتتنوع المعروضات الأثرية فيه، على نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءًا من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

أحضرت هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والقبطي واليوناني والروماني والآثار الإسلامية بالإسكندرية.

يقع في 110 طريق الحرية بالإسكندرية.

يفتتح من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

اقرأ أيضًا: مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الثانية.. سبب دخول والدة يحيى المستشفى

وقال الأستاذ عصام، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، إنه يحوي تمثال الملك أمنمحات الثالث والملكة حتشسبوت، والملك إخناتون، والملك رمسيس التاني، كما يحتوي على قاعة الآثار الغارقة التي اكتشفت على ساحل مدينة الإسكندرية والحديقة المتحفية التي تتميز بالنباتات النادرة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الثانية

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.