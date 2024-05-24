«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية للمحامين المتطوعين بمكتب الشكاوى

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب شكاوى المرأة، دورة تدريبية لأعضاء شبكة المحامين المتطوعين بالمكتب على مستوى فروع المجلس بمختلف محافظات الجمهورية، استهدفت ما يقرب من 200 محامية ومحامي متطوع، بهدف تنسيق العمل بين الجانبين، وذلك لمدة يومين.

التعريف بآليات عمل المكتب

يأتي ذلك بحضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام إدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، والدكتورة منى زين مدرس علم النفس الإكلينيكي بقسم علم النفس بالجامعة البريطانية، والدكتورة وفاء عبد اللطيف استشاري نفسي وتربوي.

وقامت أمل عبد المنعم بالتعريف باختصاصات المكتب وآليات عمله وسبل تقديم الدعم النفسي والقانوني للشاكيات، وآلية تنسيق العمل بين المكتب وعضوات وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين في محافظات الجمهورية.

سبل التفاوض والوساطة

وتناول التدريب مناقشة العديد من الموضوعات بينها سبل التفاوض والوساطة، والتعريف بالجرائم الإلكترونية وخطورتها وكيفية التعامل معها، ولم الشمل، إلى جانب قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، بجانب المهارات التطبيقية للصحة النفسية، وجلسة نقاشية مفتوحة بين المحامين المتطوعين وفريق عمل وحدة المتابعة بالمكتب لمناقشة آلية العمل وسبل تنظيمها.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الرقم 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب على رقم 01007525600، أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية بـ«فيسبوك».