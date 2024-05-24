كيفية التواصل مع مكتب «شكاوى المرأة».. 3 طرق مختلفة

يشكل مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في مصر مركزًا هامًا لتلقي الشكاوى والمساعدة في حل المشكلات التي تواجهها النساء، في إطار السعي المستمر لتعزيز دور المرأة وحماية حقوقها في مجتمعنا.

الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة

ونشر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، منشورا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوضح من خلاله أن هناك أكثر من طريقة للتواصل مع المكتب، وذلك بهدف منح إتاحة فرصة للمرأة من أجل التعبير عن مشاكلها والحصول على المساعدة بسرعة وفاعلية.

الطريقة الأولى هي التواصل مع مكتب شكاوى المرأة عن طريق الهاتف، حيث يوفر المكتب خطوط ساخن يمكن من خلاله التحدث مع مستشارين متخصصين في قضايا حقوق المرأة، ويتميز هذا النوع من التواصل بالسرية والسهولة، والرقم هو 15115.

التواصل عبر الواتساب

كما يمكن للمرأة زيارة المكتب شخصيًا لتقديم شكواها أو طلب المساعدة، حيث يتم استقبالها بشكل يتم تقديم الدعم اللازم لها لحل مشكلتها، وهناك فرع للمكتب في العديد من المحافظات والمراكز المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما يتيح مكتب شكاوى المرأة الفرصة للمرأة للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنها إرسال رسائل خاصة أو تعليقات عبر حسابات المكتب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما يعزز التواصل الفعّال وتوفير الدعم اللازم بسرعة وفاعلية، فضلا عن التواصل عبر الواتساب، عن الطريق الرقم التالي: 01007525600

بهذه الطرق المتعددة والمتنوعة، يسعى مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة إلى تسهيل عملية التواصل وتقديم الدعم اللازم للنساء في مصر، مما يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.