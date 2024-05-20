«القومي للمرأة» يطلق معسكرات «أنا وبابا» لتقوية الروابط الأسرية

يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكرات «أنا وبابا»، بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج، بهدف تقوية الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه، مستهدفة 160 من الأئمة والقساوسة وأبنائهم وبناتهم في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت إيزيس محمود الرئيسة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه المعسكرات تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل، للوصول إلى علاقات أسرية سليمة، وتنشئة أفضل للأطفال، الذين يمثلون مستقبل مصر.

تنمية الأسرة المصرية

وشددت على أهمية تمكين القيادات الدينية الذي يساهم في لعب دور فعال في تنمية المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية، موضحة أهمية خلق جيل جديد يدرك أهمية العمل الجماعي والتنمية الأسرية، ويتمتع بالقدرة على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع.

تتضمن المعسكرات مجموعة من الأنشطة والألعاب التي يشترك فيها الآباء وأبنائهم وبناتهم.