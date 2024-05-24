مدحت صالح يتراجع عن قراره ويعلن موعد ومكان عزاء شقيقه «أحمد»

أعلن الفنان مدحت صالح، موعد ومكان عزاء شقيقه «أحمد» الذي غيبه الموت أمس الخميس، ليتراجع عن قراره السابق بعدم إقامة عزاء، واقتصاره على المقابر فقط.

موعد عزاء شقيق الفنان مدحت صالح

كتب الفنان مدحت صالح عبر حسابه على «فيسبوك»: «سيقام عزاء أخي وابني الغالي المرحوم أحمد صالح، بمسجد ضباط الشرطة، بالشيخ زايد، يوم الأحد 26 مايو، بعد صلاة المغرب، لا أراكم الله مكروها في من تحبون».

يذكر أن الفنان مدحت صالح كشف في منشور سابق، عن صلاة الجنازة اليوم بمسجد الحصري في 6 أكتوبر، بعد صلاة الجمعة، وتشييع الجثمان لدفنه في مقابر طريق الفيوم.