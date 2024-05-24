طريقة عمل الميلك شيك في المنزل.. 3 وصفات سهلة واقتصادية

الميلك شيك من المشروبات المنعشة والمغذية في فصل الصيف؛ كما أنه من المشروبات المفضلة للكبار والأطفال نظرًا لمذاقة اللذيذ وإمكانيه تحضيره بأكثر من نكهة في البيت، لذا نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الميلك شيك بخطوات سهلة في المنزل.

يُمكن للسيدات تحضير الميلك شيك في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 10 دقائق، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الميلك شيك الأوريو

المقادير:

1 كوب آيس كريم بنكهة الفانيليا أو الشوكولاتة.

1 كوب حليب سائل.

3 قطع بسكويت أوريو مطحون بشكل ناعم.

لتزيين ميلك شيك الأوريو:

كريمة مخفوقة.

بسكويت أوريو.

شوكولاته مذابة.

طريقة تحضير الميلك شيك الأوريو

ضعي كلًا من الآيس كريم الحليب وبسكويت الأوريو المطحون في الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات جيدًا.

زيني أكواب التقديم من الداخل والخارج بالشوكولاتة المذابة.

ضعي ميلك شيك الأوريو في أكواب التقديم.

زيني ميلك شيك الأوريو ببسكويت الأوريو والكريمة المخفوقة.

قدمي ميلك شيك الأوريو باردًا.

طريقة عمل الميلك شيك الفراولة

المقادير:

1 كوب فراولة طازجة ومقطعة.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب آيس كريم.

طريقة تحضير الميلك شيك الفراولة

احضري وعاء عميقا واخلطي فيه كلا من الفراولة المقطعة والسكر والفانيليا.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه خليط الفراولة والآيس كريم، ثم اخفقي المكونات معاً.

اسكبي الميلك شيك الفراولة في أكواب التقديم.

طريقة عمل الميلك شيك بالشوكولاتة

المكونات:

علبة متوسطة من آيس كريم الشوكولاتة.

2 ملعقة كبيرة من الشوكولاتة السائلة.

¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

¼ كوب من الحليب.

قطع بوريو أو كوكيز الشوكولاتة.

طريقة تحضير الميلك شيك بالشوكولاتة