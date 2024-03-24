طريقة عمل الميلك شيك بالفراولة زي المحلات.. إليك المقادير

تُفضل الملايين من البيوت المصرية عمل العصائر والحلويات بعد الفطار في شهر رمضان، إذ إنّها تعد من العادات المحببة إلى قلوب ملايين المصرين، وتحتار رباب البيوت في ابتكار أنواع مختلفة وجديدة من العصائر، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل الميلك شيك بالفراولة، وفقاً لـ«سي بي سي» سفرة.

مكونات عمل الميلك شيك بالفراولة

- نصف كيلو فراولة.

- 4 ملاعق آيس كريم فانيليا.

- 2 ملعقة كبيرة شربات فراولة.

- لتر لبن.

- نعناع فريش.

- كريمة مخفوقة.

طريقة التحضير:

- نضيف المكونات في الخلاط، ثم نخلطهم ببعضهم جيداً.

- بعد الخلط الجيد، نضعهم في أكواب التقديم، ثم نضيف المشروب ويزين بالكريمة والنعناع والفراولة ويقدم.

طريقة عمل ميلك شيك بالشوكولاتة

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من شراب الشوكلاتة.

- آيس كريم الشوكلاتة.

- كوكيز (للتزيين).

- الفانيلا.

- ربع كوب من الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير:

- نضع المقادر في الخلاط، ونخلطهم على سرعة بطيئة لمدة من 30 إلى 45 ثانية، حتى تختلط كل المكونات ويكون القوام أملساً.

- بعد الخلط الجيد، نصب الخليط في كاسات التقديم، ثم نزينها بالكوكيز فوقها.

مقادير الميلك شيك بالفانيلا

- كوب من الحليب.

- 8 ملاعق صغيرة من الفانيلا.

- ربع كوب من من كريمة الخفق.

- 3 ملاعق من السكر.

- 2 كوب آيس كريم من الفانيلا.

طريقة التحضير

- نضع الآيس كريم في الفريزر، ثم نضع باقي المكونات في الخلاط الكهربي.

- نصب الخليط في كاسات التقديم، نخرج الآيس كريم من الفريزر، ثم نتركه حتى يذوب قليلاً.

- نضيف الآيس كريم إلى الكؤوس، ثم نخلطهم جيداً حتى يصبح القوام كالكريمة.