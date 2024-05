«أول نائب آلي».. استقبال استثنائي لبرلماني فقد جميع أطرافه في بريطانيا

بخطوات ثقيلة وعيون لامعة، يسير النائب البريطاني كريج ماكينلاي، وسط تصفيق حار من زملائه وإشادة قوية من رئيس البرلمان البريطاني، عند عودته إلى العمل بأرجل وأيدي اصطناعية، بعد الحادث الذي كاد ينهي حياته في العام الماضي، وغياب دام ما يقرب من 5 أشهر عن العمل.

«أول نائب آلي» لقب أطلق على «كريج» لعودته إلى ممارسة مهامة البرلمانية بـ4 أطراف صناعية، بعدما فقده أطرافه بسبب تسمم الدم «الإنتان»: «أطرافي الجديدة تعني أني أخالف قواعد اللباس في البرلمان من خلال ارتداء أحذية رياضية وعدم ارتداء سترة رسمية.. هذا يوم عاطفي بالنسبة لي» وفق صحيفة «ديلي ميل».

A lawmaker returned to work on Wednesday, six months after sepsis put him in a coma and forced the amputation of his hands and feet.



Britain's fractious politicians shared a rare moment of unity by welcoming him back with a standing ovation.



