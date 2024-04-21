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دراما المتحدة

«القومي للإعاقة» يثمن جهود الدولة لتوفير أطراف صناعية مجانا لغير القادرين

كتب:

يسرا البسيوني
02:42 م | الأحد 21 أبريل 2024
إيمان كريم

إيمان كريم

ثمنت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود الدولة المبذولة لتوفير الأطراف الصناعية مجانًا لغير القادرين من ذوي الإعاقة، وكذلك سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر من أجل توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر، والقضاء على جميع المشاكل التي تواجه استيرادها من الخارج والتكلفة العالية لها.

تابعت: «وهو ما يعتبر حدثا تاريخيا، إذ يعد المجلس استشاريا في هذا الشأن ويقدم خبراته الفنية المتنوعة من خلال عضويته في اللجنة المشكلة من السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا»، مؤكّدة حرص المجلس علي حضور جميع الاجتماعات التنسيقية التي تخص المشروع.

وأفادت بأن المجلس يقدم أيضا خبراته الفنية لإدارة البحوث بالقوات المسلحة المصرية لتنفيذ مشروعات الأجهزة التعويضية الميكانيكية مؤكدة على حرص المجلس علي التعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا وكذلك التعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة، وأن المجلس يعد هو الجهة التنسيقية مع جميع الجهات التنفيذية التي تسعي الي توفير الأجهزة التعويضية في مصر.

وطالبت وسائل الإعلام بتبني حملة تعمل على تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في مشروعات صناعة وإتاحة الأجهزة التعويضية، باعتبارها واحدة من المشروعات الاستراتيجية للمساعدة في تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

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