هذه العلامات تشير إلى الإصابة بأخطر مرض مناعي في العالم.. احذر منها

أصبح الاهتمام بالمناعة خلال السنوات القليلة الماضية، مهما وضروريا بعد انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، ليكتشف الأطباء أن الإصابة بالفيروس أو التعافي منه متعلق بالجهاز المناعي ومدى قوته، وهناك الكثير من الأمراض المناعية التي قد تصيب الأفراد، وتعمل على إضعاف الجهاز المناعي، وتؤدي إلى إصابة الجسم بالكثير من الفيروسات، نتيجة عدم قدرة الجهاز المناعي على التصدي للها.

ويعد مرض الإيدز من أكثر الأمراض المناعية التي تعمل على تدمير الجهاز المناعي، إذ أنه يضعف من دفاعه ضد العديد من الفيروسات وحالات العدوى، كما أنه يجعل المريض عرضة أيضا للإصابة بالسرطان، وهناك بعض العلامات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تظهر على المصاب بالإيدز.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم التوعية الخاصة بالأمراض، نرصد من خلال هذا التقرير علامات وأعراض الإصابة بـ فيروس الأيدز، وفق منظمة الصحة العالمية، كالتالي:

أعراض الإصابة بالإيدز

هناك عدد من مراحل العدوى بالإيدز تجعل الأعراض تختلف من مرحلة لأخرى، وقد لا تظهر أعراض الإصابة به في الأسابيع الأولى، ولكن بعد ذلك تبدأ في الظهور وتتمثل في الآتي:

- ارتفاع درجة حرارة المريض حتى تصل إلى الحمى.

- الشعور بالآلام في الرأس والصداع الدائم.

- ظهور طفح جلدي على المريض.

- الالتهاب الحادة في الحلق.

- تورم الغدد اللمفاوية.

- فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- السعال الشديد.

- قد يظهر على بعض المرضى أعراض الإصابة بالسل.

- يمكن الإصابة أيضا بالالتهابات البكتيرية الوخيمة.

طرق العلاج والوقاية من مرض الإيدز

- يجب على المريض أن يقوم باتباع مقررات علاجية تشمل مضادات الفيروسات القهقرية، والتي تساعد على الحد من زيادة الفيروس داخل الجسم، والتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

- يستمر المريض في تناول تلك الأدوية طوال سنوات عمره.

- على المريض أن يتجنب مخالطة الأشخاص المحيطين به بالطرق التي قد تعرضهم للعدوى.