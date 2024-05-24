مطروح جاهزة لامتحانات الدبلومات الفنية بـ26 لجنة تستوعب 4969 طالبا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتهاء كافة الاستعدادات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية من خلال 26 لجنة تستقبل 4969 طالبا وطالبة غداً السبت بالتعليم الفني بكافة نوعياته، مع توفير كافة سُبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، في بيان: إن المديرية انتهت من الاستعداد لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن 4969 طالبا سيؤدون الامتحانات غدا، منهم 2323 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي، وذلك أمام 21 لجنة «نظام ثلاث سنوات»، ولجنة واحدة بنظام 5 سنوات والخاصة بطلاب المدرسة النووية بالضبعة البالغ عددهم خمسة وسبعين طالبا.

بينما يؤدي 689 طالب تعليم ثانوي زراعي - بحسب شحاتة - الامتحان أمام 5 لجان، ويؤدي 1891 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري الامتحان أمام سبع لجان، فيما يؤدي 66 طالب تعليم ثانوي فندقي الامتحان أمام لجنة المدرسة الفنية الفندقية وذلك من خلال 26 لجنة على مستوى المحافظة.

غرفة عمليات الامتحانات

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات وذلك مع انطلاق ماراثون الامتحانات غدا السبت.

منع الهواتف المحمولة

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب، وضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية بجميع أشكالها، مع مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان.