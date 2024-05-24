51 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في القاهرة غدا

أكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ المديرية أنهت الاستعدادت كافة لبدء امتحانات الدبلومات الفنية، بتجهيز استراحات للمراقبين وعددها 84 منها 47 استراحة للرجال و37 للسيدات، وتوفير كل الإمكانيات للمعيشة وتوفير الخدمات وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والملاحظين داخل اللجان، مع التشديد على منع الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020، واتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة كافة في هذا الشأن.

وأشار إلى التنسيق مع الجهات الأمنية كافة لتأمين نقل أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة بعد الانتهاء من الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الدبلوم

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الدبلوم دور أول للعام الدراسى 2023 /2024، بلغ 51989 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات تبدأ غداً السبت، وتنتهى الامتحانات التحريرية الخميس 6 يونيو المقبل.

وأوضح أنّ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الصناعية بلغ 60 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 25، وعدد اللجان الرئيسية للمدارس التجارية 27 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 60، وعدد اللجان الرئيسية للمدارس الفندقية 5 لجان رئيسية والفرعية 14 لجان، وعدد اللجان الرئيسية للمدارس الزراعية 1، وعدد اللجان الرئيسية للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف نوعياتها 7 لجان، وإجمالي عدد اللجان في القاهرة رئيسي وفرعي للنوعيات كافة 195 لجنة.

25 مركز توزيع أسئلة

وأعلن مدير عام التعليم الفني بالقاهرة أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع مع غرف العمليات الفرعية وعددها 25 غرفة، وأن إجمالي عدد القطاعات الرئيسية لمراكز الأسئلة أربعة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة 25 مركزا.