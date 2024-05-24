انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدا.. إليك التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، اعتبارا من غدٍ السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 376 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

- يشارك 2030 مقيما ممثلا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها 70 برنامجا مطورا.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكل النوعيات 256 لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضوا داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية «مراقبين - ممتحنين - ملاحظين - إداريين ... إلخ».

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني 700 استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة 34 مركزا على مستوى الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 4300 عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات 43 ألفا و30 عضوا.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 28 لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات 24 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء.