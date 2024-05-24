«التضامن»: التوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية لأسر تكافل وكرامة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اتفاقها مع كل من وزارتي العمل والصحة والسكان، على مراجعة ورقة العمل التي تعدها للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أنّ يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، إضافة إلى أسر تكافل وكرامة.

العمالة غير المنتظمة

وأكدت «القباج» في بيان لها، أنّ الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع فئات متنوعة من العمالة غير المنتظمة مثل الصيادين، وعمال المقاولات، وعمال تدوير المخلفات، والباعة الجائلين، وعمال التوصيل «الدليفري»، ومعاونات المنازل وغيرها من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، وذلك لتقصي معارفهم واتجاهاتهم بشأن مخاوف وتطلعات انضمامهم لمنظومة العمل الرسمي لإدراجها في الاستراتيجية التي تعدها في هذا الشأن.

بطاقة «حرفي» للعاملين في مجال الحرف

وأطلقت الوزارة بطاقة «حرفي» للعاملين في مجال الحرف اليدوية، بهدف توفير الحماية التأمينية والصحية ومزايا مختلفة أبرزها منح قروض بأسعار فائدة منخفضة وميسرة، إلى جانب تخفيضات على المواد الخام وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.