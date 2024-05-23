موعد سفر أفواج حج الجمعيات 2024 إلى الأراضي المقدسة.. «التضامن» تكشف الاستعدادات

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد سفر أفواج حج الجمعيات 2024، إلى الأراضي المقدسة، موضحة أن البداية ستكون بمغاردة 785 حاجا، من محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية، إذ جرى التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب لإصدار تذاكر سفر جميع الحجاج بمقر الوزارة.

حج الجمعيات 2024

وبحسب تصريحات الوزيرة سيكون سفر حج الجمعيات 2024، اعتبارا من يوم الأربعاء 29 مايو الجاري، لذا جرى رفع درجة الاستعداد القصوي، وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات، بالإضافة إلى تخصيص وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية، والذي من المقرر أن يسبق وصول أول أفواج الحجاج لاستلام الفنادق ومراجعة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، على أن يستمر التفويج حتى 9 يونيو المقبل.

استعدادات حج الجمعيات الأهلية

- الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بموسم الحج 2024

- التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة

- التعاقد مع عدد من الفنادق لتسكين الحجاج على مراحل

- التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية

- تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج

- تذليل أية عقبات قد تواجه الحجاج

- تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا

- التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية للحجاج

- إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم

- عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية

- الاهتمام بالتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن