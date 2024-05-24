هل يوجد فرق بين مساعدتي «تكافل» و«كرامة»؟.. «التضامن» توضح

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الاسر الأكثر احتياجا في الأنحاء كافة، الأمر الذي جعلها تحرص على إطلاق العديد من البرامج التي تتيح للمواطنين فرصة عيش حياة كريمة، ومن أبرز تلك البرامج «تكافل وكرامة»، ويعتقد الكثيرين أن تكافل وكرامة مساعدة واحدة لا فرق بينهما.

هل هناك فرق بين مساعدتي «تكافل» و«كرامة»؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، أنّ هناك فرقًا بين مساعدتي «تكافل» و«كرامة»، ونوضح من خلال هذا التقرير الفرق بينهما، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي الفرق كالتالي:

ما المقصود بمساعدة «تكافل»؟

تعد مساعدة «تكافل» مساعدة نقدية مشروطة، وتعتمد على مدى الاستحقاق الأسري، ويتم منحها للأسر ذات مستوى معيشي ضعيف ودخل شهري قليل، ولا تمتلك أي حيازات، بشرط أن تكون الأسرة لديها اطفال أقل من 18 عاما، ويجب أن يكون الأطفال أكبر من 6 سنوات مسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80%.

ما المقصود بمساعدة «كرامة»؟

وبالنسبة لمساعدة «كرامة»، فهو استحقاق فردي، يستهدف عدد من الأشخاص أبرزهم المسنين ذات سن 65 عام أو أكثر، أو من لديهم إعاقاة حركية بنسبة أكثر من 50%، على أن يتم إثبات الحالة الصحية بشهادة من القومسيون الطبي، ويجب أن تكون تلك الإعاقة تمنع الفرد عن العمل بشكل منتظم، الأمر الذي يجعله في حاجه لمصدر دخل يكفي مصاريف معيشته وعلاجه، ولابد أن تكون الأسرة لديها مستوى معيشي متواضع