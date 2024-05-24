رئيس محكمة العدل: سنصدر حكما من الناحية النظرية بشأن غزة وليس قرارا سياسيا

عقدت محكمة العدل الدولية، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارىء في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال رئيس محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن الحكم بخصوص تنفيذ القرارات الخاصة بجرائم الإبادة في غزة وتطبيق الإجراءات اللازمة لوقفها، وهو طلب مقدم من جنوب إفريقيا، وتشارك في النقاشات عدة دول ووكالات دولية، مضيفا: «اليوم لسنا في موقف من أجل تطبيق القرار السياسي على أرض الميدان، ولكننا بصدد إصدار حكم من الناحية النظرية».

وتابع خلال جلسة طارئة لمحكمة العدل الدولية اليوم، والتي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب ضد الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر وطالبت بضرورة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري على غزة ووقف حرب الإبادة، وطلبت تطبيق التدابير اللازمة من أجل وقف هذه الإبادة في الجلسة التي عقدت في يناير الماضي، واستتبع هذا الطلب عدة جلسات في شهر فبراير ومارس هذا العام، وطالبت أيضا بقرار بوقف التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح ونعتقد أن القرار اليوم سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدت في 26 فبراير هذا العام.