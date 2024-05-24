«العدل الدولية»: 800 ألف شخص نزحوا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024، ونزح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة.

وأكد تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة منذ يناير والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل، لافتا إلى الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية والذي لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي العسكري في رفح الفلسطينية يعد تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.