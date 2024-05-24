في ذكرى افتتاح سنترال رمسيس.. متحف المركبات الملكية يعرض تليفون الملك فؤاد الأول

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في الذكرى الـ97 لافتتاح مبنى سنترال رمسيس، والذي أفتتح يوم 25 مايو 1927، فإن متحف المركبات الملكية يحتفي بتلك المناسبة بعرض التليفون الذي استخدمه الملك فؤاد الأول لإجراء أول مكالمة هاتفية أثناء افتتاح سنترال دار التليفونات الجديدة بشارع الملكة نازلي «سنترال رمسيس حاليًا».

سماعة التليفون مصنوعة من الفضة المطلية

أضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، أن التليفون صنع في مدينة إستكهولم بـ«السويد»، وأن التليفون ماركة إريكسون، موضحا أن سماعة التليفون مصنوعة من الفضة المطلية ومدوَّن على التليفون «الجهاز الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينة بالقاهرة في يوم الأربعاء 25 مايو سنة 1927»، لافتا إلى أن التليفون يُعرض بقاعة كبار الزوار بمتحف المركبات الملكية.

أسعار تذاكر دخول متحف المركبات

وفي سياق متصل، أعلن متحف المركبات الملكية أن شراء تذاكر الدخول للمتحف تتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي، موضحا أن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب 30 جنيها، وللطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات، فيما بلغ سعر التذكرة للأجانب 160 جنيها، وللطلاب الأجانب 80 جنيها.