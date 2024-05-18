«مفتوح اليوم مجانا».. 9 معلومات عن متحف المركبات الملكية

تحتفل محافظة القاهرة، اليوم السبت، باليوم العالمى للمتاحف، حيث يتم فتح المتاحف مجانا أمام الزوار على مدار اليوم، ومنها متحف المركبات الملكية في منطقة بولاق أبو العلا.

معلومات عن متحف المركبات الملكية

وأوضحت المحافظة، في تقرير لها، أن متحف المركبات الملكية من أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم، واستعرضت أبرز المعلومات الخاصة به كالتالي:

1- يهتم المتحف بحفظ وعرض التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية، والتي ترجع لأسرة محمد علي.

2- المتحف يسلط الضوء على تربية الخيول في تلك الفترة الزمنية.

3- أول من فكر في إنشاء مبنى خاص بمركبات الخيول هو الخديوي إسماعيل.

4- جاءت التسمية في بادئ الأمر باسم «مصلحة الركايب الخديوية»، وفي عهد فاروق أطلق عليه «إدارة الأسطبلات الملكية».

5- بعد ثورة 1952 تحول المبنى لمتحف تاريخي.

6- من أشهر العربات الموجودة عربة الآلاي الكبرى، وكانت مهداة من الامبراطور نابليون الثالث وزوجته أوجيني إلى الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس.

7- يحوي المتحف 6 قاعات للعرض، منها قاعة الانتيكخانة التي تعرض العربات والمركبات المهداة للأسرة العلوية.

8- قاعة كبارالزوار تضم صالونا ومكتبا أثريا وبيانولا وغرامافون ولوحات زيتية وصور للصيد تخص الخديوى إسماعيل.

9- المتحف يتضمن شاشة عرض سينمائي عن الأسرة العلوية.