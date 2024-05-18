خبير أثري: أدعو الأسر المصرية لزيارة المتاحف في يومها العالمي

قال الدكتور ولاء الدين بدوي، خبير المتاحف والتراث ومدير متحف الآثار بقصر الزعفران، إنَّه بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تقرر أن يكون الدخول لمتاحف مصر بالمجان في هذا اليوم، كما أنه تم تنظيم ورش علمية وجولات تعريفية، موضحاً أهمية المتاحف المصرية تتمتع بالتنوع الذي يناسب جميع الفئات.

المتاحف مجانية بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي

وأضاف «بدوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، أنَّ كل متاحف مصر اليوم مجانية، وأدعو المنصات للتعريف بهذا اليوم، والأسر لاستغلال هذه الفرصة لأن زيارة المتاحف أمر ممتع لكل الأطفال.

اختيار يوم للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

وأشار إلى تنظيم احتفالية بـ متحف البريد اليوم بهذه المناسبة، بجانب التنوع والأنشطة الثقافية والترفيهية التي يمكن الاستفادة والمشاركة فيها، لافتا إلى تحديد هذا اليوم للاحتفال بالمتاحف عام 1977 خلال الاجتماع العام للمنظمة المسؤولة عن المتاحف عالمياً، في موسكو.