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رئيس «العدل الدولية»: يجب إطلاق سراح الرهائن فورا دون أي شروط

كتب:

محمد عزالدين
04:36 م | الجمعة 24 مايو 2024
رئيس محكمة العدل الدولية

رئيس محكمة العدل الدولية

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل الحفاظ على فتح معبر رفح، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وعلى إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية فورا.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، خلال كلمته التي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 13 صوتا مقابل 2 لصالح وقف العملية الإسرائيلية في رفح، مشددا على أنه يجب إطلاق سراح الرهائن فورا دون أي شروط.

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بقلم محمد عزالدين