انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في نجح حمادي للصيانة غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، في بيان لها اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء بسبب عمليات صيانة في أكشاك الكهرباء في عدد من المناطق غدا السبت، موضحة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق في المدينة.

وبحسب البيان، سيتم إجراء أعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجع حمادي، سوف يتم فصل التيار الكهربائي صباح غدًا السبت الموافق 2024/5/25، من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

المناطق المتأثرة

وحددت المناطق التي سوف تقطع فيها الكهرباء، هي:

- منطقة خلف المخابز بشارع التحرير.

- منطقة مدرسة التجارة.

- منطقة شارع بور سعيد.

- منطقة خلف بنك القاهرة.

- منطقة المجتمع الجديد.

- منطقة مسجد اللواء.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع، المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق، لتوفير ما يحتاجونه قبل عمليات الصيانة.