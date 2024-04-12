إحالة المقصرين بمستشفى حميات نجع حمادي إلى التحقق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمرور على مستشفى حميات نجع حمادي وتفقد الخدمات الصحية بها.

صحة قنا

وبحسب البيان الصحفي اليوم، أنه خلال الزيارة المفاجئة تفقد الفريق الطبي الاستقبال للاطمئنان على تقديم الرعاية الطارئة للمواطنين وتواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ بالاستقبال.

وتابع الفريق زيارته بتفقد غرف المرضى للاطمئنان عليهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة مع مراجعة لتذاكر المرضى وفحص لحالتهم الصحية.

تحويل المقصرين للتحقيق

وخلال الزيارة تبين غياب عدد من الفرق الطبية الذين تم تحويلهم على الفور للتحقيق العاجل على تقصيرهم، كما تبين خلال الزيارة سوء أداء شركة الأمن وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

وأضاف الدكتور «بدران» استمرار جولات المتابعة من فريق التمريض بالمديرية لمتابعة مستشفي قنا العام، لمتابعة التزام الفرق بمكافحة العدوي والنظافة العامة للأقسام مع مراجعة حفظ أدوية الطوارئ والأقسام والتأكد من التدريب الجيد لفرق التمريض على التعامل الجيد مع المرضى بالأقسام والعناية المركزة والتزامهم برعاية المرضى ودعمهم دون تقصير.

استمرار حلقات الرقابة والتفتيش على منافذ الخدمة الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، استمرار حلقات الرقابة والتفتيش على كافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ليل نهار لتقديم أفضل رعاية ممكنة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا.