إيبارشية نجع حمادي توضح ترتيبات تجليس الأسقف الجديد

أعلنت اللجنة الإعلامية لإيبارشية نجع حمادي ترتيبات تجليس الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي الجديد، حيث تحتفل الإيبارشية بالتجليس يوم السبت 13 أبريل الجاري بكنيسة ماريوحنا في نجع حمادي.

ترتيبات الاحتفال

أتاحت الإيبارشية دعوات الحفل مع عدد من الكهنة المسؤولين عنها تنظيم الأمر في كل منطقة من مناطق الإيبارشية هو كالتالي:

أولا: شعب كنائس مدينة نجع حمادي، الدرب، هو ديرمارمينا بحاجر هو والألومنيوم تحت عناية قزمان سمير وبيشوي سامي.

ثانياً: شعب كنائس بهجورة والقرى والعزب التابعة لها تحت عناية رويس لويز.

ثالثاً: شعب كنائس فرشوط والقرى التابعة لها تحت عناية أليشع هلال.

رابعاً: شعب كنائس أبوتشت وأبوشوشة والقرى التابعة لهما تحت عناية متياس فوزي.

خامساً: شعب كنائس الوقف والمراشدة والقرى التابعة لهما تحت عناية أنطونيوس القمص جرجس.

الاحتفال

ومن المقرر أن يقام حفل تجليس نيافه الأنبا بضابا عشية يوم السبت الموافق 13 أبريل 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:-

- سيتمّ فتح أبواب الكنيسة للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة 2 ظهرا.

- لن يتمّ السماح بدخول أي من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محدد بها مكان المدعو داخل أي من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة.

- سيقتصر دخول صحن الكنيسة على الفئات التالية: الآباء المطارنة والآباء الأساقفة المشاركين في الصلاة، الآباء الرهبان والراهبات من خارج الايبارشية أو داخلها، الآباء الكهنة من خارج الايبارشية أو داخلها، خورس الشمامسة المحدد من قبل الأب الكاهن المسؤول، ممثلي الطوائف المسيحية، الضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة، الضيوف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإخوة الشيوخ المسلمين.