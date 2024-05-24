«التضامن»: كوبونات بأسعار مخفضة على الأجهزة الكهربائية للمقبلات على الزواج 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، استكمل تدريباته المتخصصة للمخطوبين بمحافظات بني سويف والدقهلية والقاهرة بمشاركة 334 شابًا وفتاة.

وأكّدت «القباج»، في بيان، توزيع كوبونات بأسعار مخفضة على الأجهزة الكهربائية، مُقدمة من إحدى الشركات المتخصصة.

إعداد دليل سياسة حماية الطفل

ونوهت إلى أنّ الوزارة انتهت من إعداد دليل سياسة حماية الطفل بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، في إطار تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشارت نيفين القباج، إلى أنّها شهدت إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة من خلال الفن، بحضور وزيرة الهجرة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالمتحف القومي للحضارة.

تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب

كما شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا للهجرة، برئاسة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لبحث تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب

وأعلنت في التقرير الأسبوعي لها، أنها بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أطلقت سلسلة تدريبات لإجمالي 600 من العاملين حول الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار التوعية بمفاهيم الإدارة الرشيدة.

ترأس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للأسر البديلة لبحث طلبات الكفالة على مستوى الجمهورية، وأعلنت أنها استجابت لأكثر من 2000 طلب كفالة أطفال في العامين السابقين.

وأكدت وزيرة التضامن على التعاون مع وزارة الأوقاف لتوزيع صكوك الإطعام؛ تستهدف 70 ألف أسرة، وبدأت محافظة البحيرة بتوزيع 2 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية، في أفقر القرى والنجوع.