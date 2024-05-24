اجتماع طارئ لحكومة الاحتلال عقب قرار محكمة العدل الدولية.. ما القصة؟

وصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، قرار المحكمة العدل الدولية في لاهاي الخاص بوقف القتال في رفح، بأنه يضع الولايات المتحدة في موقف إشكالي حال عصيان دولة الاحتلال لأمر المحكمة؛ الذي من المقرر أن يُرفع إلى مجلس الأمن، وذلك لأنه ليس من المؤكد أن واشنطن ستفرض «فيتو» فورياً على القرار، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورة هاتفية عاجلة من أجل مناقشة تداعيات القرار.

مؤتمر عاجل بعد قرار محكمة العدل الدولية

وأوضحت الصحيفة: يشارك في المشاروة الهاتفية وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس الجمعية الوطنية تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الجنرال رومان غوفمان، والمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميارا.

ويأتي القرار استجابة لجزء فقط مما طلبته جنوب أفريقيا، ولكن يمكن أن يعتبر أكثر تعقيدًا، حيث يتحدى أيضًا الولايات المتحدة.

محكمة العدل الدولية

وأمرت محكمة العدل الدولية اليوم بفرض وقف فوري للعمليات العسكرية، خاصة في رفح الفلسطينية، في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وأمرت المحكمة أيضًا إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية، وطلبت منها تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأشار القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إلى تدهور الأوضاع المعيشية في غزة ورفح الفلسطينية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، موضحًا أن ما يقرب من 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بداية الهجوم البري في مايو، ووصف الهجوم العسكري في رفح بأنه تطور خطير يزيد من معاناة السكان، وطالب دولة الاحتلال بالامتناع عن أي أعمال تشكل خطرًا على الفلسطينيين.

يذكر أن جنوب إفريقيا طلبت وقف الهجوم على قطاع غزة ورفح بوجه خاص، في الدعوى الأكبر التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وعُقدت جلسة المحكمة يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن طلب جنوب إفريقيا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.