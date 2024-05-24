«التضامن» تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث معدية أبو غالب

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف 50 ألف جنيه تعويض لأسرة كل ضحية، و30 ألف جنيه من الجمعية الشرعية، بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنطقة القناطر بمحافظة الجيزة.

حملة «هنوصلك»

وأشارت وزارة التضامن في تقريرها الأسبوعين إلى أن حملة «هنوصلك» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع 196 مكتب تأهيل متنقل، وبالمشاركة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، نجحت في تنظيم 1.712 حملة على مستوى 894 قرية في 23 محافظة.

وأطلقت وزارة التضامن سلسلة تدريبات واسعة تبدأ في 7 محافظات؛ لتعزيز مهارات الرائدات الاجتماعيات في مجال الشمول المالي والوعي الأسري والمجتمعي.

الأسر الأولى بالرعاية

وتعاونت الوزارة مع الهيئة الإنجلية القبطية للخدمات الاجتماعية بالدقهلية، في إطلاق حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بميت غمر، تستهدف 500 فرد من الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الخدمات الطبية بالمجان.

كما استقبلت نيفين القباج، رئيس منظمة الإغاثة الألمانية والوفد المرافق لمناقشة سبل حماية الأطفال الوافدين من النزاعات المسلحة، وتأمينهم في بيئة آمنة وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي.