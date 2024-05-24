ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. اعرف الإجراءات المطلوبة

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دائما على تقديم المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون، لتسهيل الحصول عليها ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية، والتي تأتي على النحو التالي:

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

1- تلتزم الشركة بأحكام المادة «60» من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة «82» من لائحته التنفيذية.

2- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، والأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

3- في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

4- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول ولايجاورها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.

6- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.