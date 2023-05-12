متى يطلب من صاحب المنشأة السكنية غرفة محولات؟.. «الكهرباء» تجيب

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تطلب من صاحب المنشأة السكنية غرفة محولات إذا كانت المساحة الكلية المسموح بها للمنشأة السكنية حسب الرخصة أو بارتفاع 1.5 مرة عرض الشارع 2000 متر مربع فأكثر وواجهة المنشأة السكنية تزيد عن 8 أمتار، تنفيذا للمادة 19 من القواعد التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974.

ولفت الجهاز إلى أن شركات التوزيع تصدر قرارات بالشروط السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مواصفات وشروط غرف المحولات، وإخطار الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء بعدم إصدار هذه التراخيص ما لم يلتزم ذوو الشأن بذلك.

الاتفاق مع صاحب المنشأة السكنية

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه في حالة عدم تدبير غرفة المحولات يتم تركيب محول جاف في المكان الذي تحدده شركة التوزيع بالمنشأة السكنية بالاتفاق مع صاحب المنشأة السكنية، ويلتزم بسداد قيمة الفرق بين سعر المحول الجاف والمحول الزيتي الذي يتناسب مع قدرة المنشأة.

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر المنشور، ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية كالتالي..

- تلتزم الشركة بأحكام المادة 60 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة 82 من لائحته التنفيذية.

- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

- في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.

- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.